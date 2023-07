È arrivato il momento di scaldare i motori. Manca sempre meno all’inizio della Serie A, e la Roma debutterà in casa contro la Salernitana. Il club giallorosso nel pomeriggio ha messo in vendita i tagliandi per la gara di domenica 20 agosto alle 18:30. Ogni tifoso potrà comprare fino a un massimo di 4 biglietti per singola transazione. Mai come quest’anno bisognerà fare in fretta: 40 mila posti sono già stati presi in abbonamento. Sono numeri esaltanti, che la Roma non registrava da venti anni. E che costringeranno a essere più rapidi degli anni precedenti, durante le fasi di vendita, i romanisti non abbonati. Prezzi a partire da 35 €.

