Continua il calciomercato, e la Roma è sempre alla ricerca di un nuovo centrocampista. Al momento in nome più vicino sembra essere quello di Renato Sanches. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, ci sarebbero molti giocatori proposti alla società giallorossa, tra cui Albert Sambi Lokonga dell’Arsenal. Il profilo non sembra interessare alla Roma, soprattutto dopo il prestito dello scorso anno al Crystal Palace in cui è finito spesso in panchina. La società inglese sarebbe disposta a cederlo in prestito secco, dopo averlo pagato 17,5 milioni nel 2021 dall’Anderlecht.