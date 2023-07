La Lega Serie A ha da poco ufficializzato il tabellone per la Coppa Italia 2023/2024. La Roma occupa la parte destra, dove ci sono anche Juventus, Napoli e Lazio. Agli ottavi i giallorossi affronteranno una tra Empoli, Cittadella, Cremonese e Crotone. Nel caso in cui gli uomini di Mourinho dovessero passare il turno, ci potrebbe essere l’insidia del derby con la Lazio. La Roma inizierà la competizione tra dicembre e gennaio, in attesa di scoprire la propria avversaria.