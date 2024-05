Sono parecchi i giocatori cardine della squadra – da Cristante a Paredes, da Mancini a El Shaarawy, passando per Dybala che non ha mai giocato così tanti minuti di fila che umanamente sono meno brillanti rispetto all’inizio della gestione di DDR. In otto giorni la Roma è attesa da queste partite: contro la Juventus, in casa, giovedì a Leverkusn, domenica 12 a Bergamo contro l’Atalanta, in quello che è diventato un vero e proprio spareggio per la zona Champions League. È arrivato il temuto tempo delle scelte.