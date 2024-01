Il Messaggero (S. Carina) – Ieri Pellegrini ha svolto una visita specialistica per capire l’entità del colpo ricevuto da Scalvini durante Roma-Atalanta. Questa mattina effettuerà un provino. Se il responso sarà positivo scenderà in campo, completando il trio in mediana con Paredes, al rientro, e Bove, permettendo così a Cristante di giocare dietro insieme a Mancini e Kristensen. Altrimenti i problemi per Mou si moltiplicherebbero.

Perché è vero che Llorente ieri ha svolto un leggerissimo lavoro sul campo ma nelle sue condizioni, benché non ci sia lesione, rischiarne l’impiego (a 72 ore dalla problematica avuta domenica) sarebbe un rischio che la Roma difficilmente può correre nell’emergenza nella quale si trova. Pochi i dubbi in avanti con Dybala-Lukaku a guidare l’attacco. Sugli esterni, Celik – soprattutto qualora giocasse Huijsen – sarebbe preferito a Karsdorp, garantendo così un po’ di copertura in più al difensore in prestito dalla Juventus.