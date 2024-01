(Pagine Romaniste) – Questa sera alle ore 18 andrà in scena allo Stadio Olimpico l’attesissimo derby tra Lazio e Roma valevole per i quarti di finale di Coppa Italia. I giallorossi arrivano alla stracittadina in piena emergenza in difesa e con Pellegrini in dubbio a causa della botta alla schiena ricevuta da Scalvini domenica scorsa. Tra i pali fiducia a Svilar che da inizio anno è ormai il portiere delle Coppe, mentre in difesa fa l’esordio da titolare il nuovo arrivo Huijsen. Tanti dubbi anche per Llorente, a causa dell’infortunio rimediato contro l’Atalanta è incerta la sua presenza nella sfida contro i biancocelesti. Sulle fasce i favoriti sono Kristensen e Zalewski, mentre a centrocampo ci sono Cristante, Bove e Paredes. In attacco zero dubbi, è ovviamente pronta la coppia Dybala–Lukaku.

LE PROBABILI FORMAZIONI

LA GAZZETTA DELLO SPORT: Svilar; Huijsen, Mancini, Kristensen; Celik, Cristante, Paredes, Bove, Zalewski; Dybala, Lukaku. CORRIERE DELLO SPORT: Svilar; Huijsen, Mancini, Kristensen; Celik, Cristante, Paredes, Bove, Zalewski; Dybala, Lukaku.