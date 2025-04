In un momento di grande commozione per il mondo intero, anche il calcio romano si stringe attorno alla figura di Papa Francesco. Dopo la traslazione della salma del Pontefice da Santa Marta alla Basilica di San Pietro, migliaia di fedeli stanno affluendo per un ultimo saluto in attesa dei funerali previsti per sabato alle ore 10.

Anche la Roma ha in programma una visita ufficiale in Vaticano per omaggiare il Santo Padre. La società giallorossa sta lavorando per organizzare l’invio di una propria delegazione, che potrebbe presentarsi giovedì 24 aprile, anche se al momento la data non è ancora stata confermata.

Una scelta significativa, che sottolinea il legame tra il club e i valori della comunità, in linea con il rispetto già mostrato da altri club della Capitale: la Lazio, ad esempio, sarà in Vaticano nella giornata di domani. Sono attesi aggiornamenti nelle prossime ore per conoscere i dettagli definitivi della visita romanista.