Alla ripresa degli allenamenti a Trigoria, la Roma di Ranieri si prepara per la prossima insidiosa sfida di campionato contro l’Inter di Inzaghi, in programma domenica 27 aprile ore 15:00.

Tra i giallorossi diverse le assenze da segnalare, oltre il solito Paulo Dybala, ancora out il portiere Marin ed il centrale Nelson.

Mister Ranieri sarà chiamato a mettere in campo i migliori undici, in vista di quella che si preannuncia una sfida più che proibitiva. I padroni di casa infatti, dopo l’ultima sconfitta contro il Bologna, non possono più permettersi passi falsi. Pellegrini e Soulè dunque alle spalle di un Artem Dovbik pronto a riprendersi titolarità per garantire peso a favore dell’avanguardia giallorossa. Il gigante Ucraino infatti è chiamato a ritrovare la via della rete, che manca da troppe giornate.