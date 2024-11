Domenica alle 18 la Roma tornerà in campo contro il Verona, dopo la vittoria di ieri contro il Torino. I giallorossi di Juric sono scesi in campo questa mattina al Fulvio Bernardini, per l’allenamento di ripresa. Questo il video pubblicato sui social giallorossi:

https://x.com/OfficialASRoma/status/1852326128116969809