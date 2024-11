Dopo la vittoria contro il Torino la Roma è già pronta a tornare in campo, questa volta contro l’Hellas Verona. I giallorossi cercheranno di portare la seconda vittoria consecutiva e la prima in trasferta di questa stagione. Ivan Juric presenterà la sfida contro la sua ex squadra dalla sala stampa di Trigoria domani alle 12. Nell’occasione si potranno chiarire alcune situazione legate soprattutto a Dovbyk e Hermoso, che nell’allenamento di oggi si sono allenati a parte.

Foto: [Paolo Bruno] via [Getty Images]