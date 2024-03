Domani la Roma sarà impegnata nel match di ritorno di Europa League contro il Brighton. I giallorossi, come si evince dal video pubblicato sui social del club, sono in partenza alla volta di Brighton. Grande assente Romelu Lukaku, il quale resta nella Capitale dopo essersi allenato individualmente questa mattina. Alle ore 19.30 é in programma la conferenza stampa di De Rossi e Bove.