Sembra non finire il caos in casa Lazio. Secondo quanto riporta Il Messaggero, al termine della sconfitta contro l’Udinese ci sarebbe stato un durissimo scontro tra i giocatori e il Presidente Claudio Lotito. Su tutti ad essersi esposto drasticamente c’è Romagnoli. Queste le dichiarazioni del difensore: “Io non ci vado. Mandami pure via. Non mi hai dato mille cose che mi avevi promesso”.