Brighton, De Zerbi: “La Roma è una grande squadra, meritano di stare dove stanno”

I tifosi ci credo no. Quanto è importante per lei? “Noi abbiamo grandi motivazioni ma non solo per domani ma in tutte le competizioni che giochiamo. Ci crediamo è vero ma dobbiamo andare in campo non sono importanti le parole ma contano i fatti sul campo”.

Qual è stata la rimonta più grande che lei ha ottenuto.

“Quando ero al Foggia mi trovavo in una situazione simile. Avevamo perso 5-1 o 5-2 all’andata e al ritorno abbiamo vinto 6-1. Era una situazione diversa. Qui ci troviamo contro una squadra forte. La Roma è una grande squadra, ho guardato il match con la Fiorentina e hanno giocato bene e hanno fatto bene nelle ultime partite. Meritano di essere dove stanno”.



Com’è stato preso il risultato in Inghilterra. Ci sono differenze con l’Italia?

“Sono italiano e sono abituato a leggere i giornali italiani e non leggo quelli inglesi. Penso solo ai miei giocatori ovviamente noi non eravamo contenti della sconfitta e abbiamo avuto più o meno le stesse occasioni della Roma ma noi non abbiamo fatto abbastanza per segnare. Noi non siamo abituati a giocare queste competizioni e a Roma non abbiamo giocato da Brighton. Non parlo degli infortunati e il resto, i giocatori dovevano fare meglio ma domani dobbiamo giocare da Brighton. Non siamo ancora una squadra grande”.

Dopo la partita d’andata ha parlato di una lezione per il club. Ci spiega cosa voleva dire.

“Mi piace dire le verità a volte sono comode a a volte brutte da accettare. Metto me stesso sul bando i degli imputati come responsabile delle sconfitte. Credo che la giornata di Roma debba fare da scuola per tutti. Per me, per i giocatori, ho parlato anche dello staff medico perché abbiamo tanti infortunati ed è giusto che si prendano responsabilità. Potevamo fare meglio, sempre si può fare. Non ho detto nulla di male, ho solo detto la verità. Non lo so se potevamo fare di più nel mercato di gennaio. Noi abbiamo delle aspettative che non sempre sono reali ma spesso voi le create. E’ la pori a stagione che facciamo in Europa e cerchiamo di lottare. Anche in Premier stiamo cercando di replicare il risultato dell’anno scorso ma la prima volta che ti affacci in Europa la paghi in campionato. Si paga il prezzo di essere andati in un livello superiore. Parte del mio lavoro è anche migliorare me stesso e i giocatori del club. Quando andrò via devo vedere se sono riuscito a migliorare me stesse e tutto il resto con la richiesta du volere sempre di più e fare sempre meglio”.

Domani arriverà un Brighton che non subirà il peso di giocare contro una squadra più esperta?

“Abbiamo parlato. Ci fa male ancora il 4-0 di Roma e siamo tutte persone per bene che amano questo lavoro. Chiaramente abbiamo avuto una reazione con il Nottingham e per quanto riguarda la prestazione di Roma noi abbiamo giocato anche in altri stadi importanti. In Europa qualche volta l’abbiamo sofferta, in Inghilterra con me non ricordo una partita che abbiamo sofferto come a Roma o a Marsiglia o ad Atene. In queste partite abbiamo poca esperienza in ambienti fuori dell’Inghilterra. L’anno prossimo o la prossima volta che il Brighton farà competizioni europee arriveremo in un altro modo”.