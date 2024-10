Attraverso un post su X la Roma ha reso noti i convocati di mister Juric per la sfida di domani sera all’Olimpico contro la Dinamo Kiev. Per la terza giornata di Europa League il tecnico giallorosso dovrà fare a meno, oltre che di Saelemaekers, anche di El Shaarawy che non è stato convocato. Il Faraone, uscito per infortunio già prima della sosta, a Monza, non ha ancora recuperato dalla lesione muscolare.

Saranno regolarmente in panchina Dybala e Mancini. L’argentino a inizio settimana aveva svolto una seduta di allenamento individuale ma sarà a disposizione di Juric per la sfida contro gli ucraini. Anche il vicecapitano è stato convocato nonostante abbia avuto un attacco febbrile come confermato in conferenza stampa anche dal tecnico.

Foto: [Paolo Bruno] via [Getty Images]