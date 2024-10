Il tecnico della Dinamo Kiev, Oleksandr Shovkovskyi, ha rilasciato alcune dichiarazioni nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Roma. Queste le sue parole:

In campionato avete il secondo miglior attacco e la miglior difesa. In Europa League avete giocato 2 partite, con 5 gol subiti e zero messi a segno. Cosa succede?

“È una situazione non semplice, dobbiamo ringraziare il nostro presidente e tutti i dirigenti per averci dato la possibilità di giocare anche in Europa. La nostra squadra ha tanti problemi sia finanziari sia logistici, anche per l’acquisto di giocatori dall’estero. E questo influisce anche sul gioco della squadra. Stiamo giocando l’Europa League e le squadre sono molto forti e preparate. Per noi è molto importante giocare le coppe europee per far crescere i nostri giocatori e acquisire esperienza. Vogliamo ottenere il livello della Serie A, che secondo noi è la quinta per livello in Europa. Per noi è importante questa fase; possiamo giocare con le migliori squadre in Europa, che sono ben preparate. Noi vogliamo fare di tutto per raggiungere questo livello, io spero che queste partite ci diano la possibilità di alzare il livello del calcio ucraino”.

Chi giocherà domani?

“Lo saprete domani, sicuramente non giocheranno Yarmolenko e Ceballos”.

Come ha visto la gara tra Roma e Inter? Qualcosa di nuovo rispetto alle partite precedenti?

“La Roma ha cambiato allenatore e ho studiato la squadra di Juric. Prendono pochi gol, tengono molto il possesso del pallone e mostrano un calcio molto aggressivo. Segna spesso e contro l’Inter ha giocato un bel secondo tempo. Vuol dire che la squadra sta bene fisicamente. Per quanto riguarda la partita con l’Inter, ho visto due squadre che hanno giocato sullo stesso livello, la partita è stata molto equilibrata. Solo un episodio l’ha decisa e la Roma ha avuto molte possibilità. Anche Dovbyk ha aggiunto molto dinamismo e fisicità alla squadra. Domani sarà molto difficile e credo che la Roma sia una delle migliori in Europa. Noi cercheremo di sfruttare le nostre occasioni, cercheremo di essere compatti in difesa”.

