Il centrocampista della Dinamo Kiev Vitaliy Buyalskyi, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Roma. Queste le sue parole

Che ne pensate della Roma? Di cosa avete parlato?

“Credo che la squadra non abbia bisogno di presentazioni. È una squadra conosciuta come un club che deve lottare per i vertici del campionato, ha un altissimo livello di giocatori presenti in squadra. Oggi il nostro allenatore ci ha fatto vedere i nostri errori e i nostri punti deboli e domani lavoreremo su questo”.

Ha parlato con Dovbyk?

“No non ci siamo sentiti, abbiamo parlato in nazionale. Mi ha detto che si sta inserendo piano piano e che l’assetto del gioco è diverso rispetto al campionato spagnolo. Anche per adattarsi al nuovo modulo ci vuole tempo, mi auguro che la sua permanenza a Roma sia positiva”.

Roma-Inter, l’avete vista? Ne avete parlato con l’allenatore?

“Io credo che la squadra abbia giocato molto bene e probabilmente ha perso solo per l’errore individuale. Il nostro allenatore ci ha detto di giocare compatti sia in difesa che in attacco”.

Foto: [Naomi Baker] via [Getty Images]