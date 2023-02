Sono state rese note le designazioni arbitrali valide per la 23ª giornata di Serie A. La Roma ospiterà in casa l’Hellas Verona domenica sera ore 20.45 allo stadio Olimpico. La gara è stata affidata a Sozza, assistenti Bindoni e Imperiali. IV uomo sarà Massimi. Al VAR Chiffi, mentre per l’AVAR ci sarà Di Martino.