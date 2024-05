La Stampa – La Juventus, vincendo domani all’Olimpico, otterrebbe la certezza di tornare in Champions: Massimiliano Allegri, che ha sempre indicato la qualificazione alla principale coppa europea come obiettivo, senza lasciarsi fuorviare dalla galoppata della prima parte di stagione, ha insistito molto sul match point nei colloqui con la squadra, ricordando nel contempo le qualità della Roma di De Rossi che la sconfitta di giovedì sera con il Bayer Leverkusen non oscura. Rimarrà a Torino Alex Sandro, sovraccarico al soleo della gamba destra. Dovrebbe essere disponibile invece Kenan Yildiz, nonostante abbia svolto lavoro differenziato.