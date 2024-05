Lorenzo Pellegrini ha parlato nel post partita di Roma-Bayer Leverkusen, terminata con il risultato di 0-2. Queste le sue dichiarazioni:

PELLEGRINI A SKY SPORT

Rammarico per la serata?

Per me il rammarico è solo che loro hanno fatto due gol e noi zero. Noi abbiamo fatto bene abbiamo, purtroppo abbiamo sprecato tante occasioni. Noi abbiamo continuato. Loro penseranno di aver già passato il turno, ma noi prepariamo la sfida di domenica e andremo in Germania per cercare di metterli in difficoltà.

In cosa dovrete migliorare rispetto a oggi?

Solo il fatto di fare gol. Sono una squadra forte che quindi crea. Ma la squadra migliore siamo stati noi e a parte qualche loro contropiede. Dovremo cercare di essere più cinici giovedì prossimo e se ci girerà un po’ meglio vedremo.