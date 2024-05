In conferenza stampa il tecnico del Bayer Leverkusen ha commentato la sfida dell’Olimpico. Queste le sue parole: Abbiamo combattuto tanto, fatto una grande prestazione, molta disciplina, molta forza e velocità, per noi tutto ciò significa tanto ma abbiamo ancora tanto da fare”.

Se si guarda indietro, Andrich oggi ha fatto il gol del 2-0, la moglie gli diceva di non giocare a Roma.

“C’è sempre una seconda chance, di questa sera avremo un bel ricordo. Ha giocato un ruolo importante in questa partita, ha giocato con aggressività”

È arrabbiato per non aver fatto più gol?

“Avevamo sicuramente possibilità e occasioni per fare il terzo gol. Abbiamo giocato dal primo minuto in maniera aggressiva, compatti in difesa. Abbiamo giocato anche in contropiede con tante chance, un gioco in attacco importante. Dovevamo concretizzare di più le occasioni avute, ma siamo comunque soddisfatti”.