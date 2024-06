Florent Ghisolfi è appena atterrato a Roma per iniziare la sua nuova avventura. Poche ore fa il ds aveva pubblicato un video sul proprio profilo Instagram, salutando e ringraziando il suo ex club, il Nizza. Al termine del filmato il direttore sportivo ha colto l’occasione per mandare un messaggio ai suoi nuovi tifosi: “Sulla strada per un nuovo viaggio”, frase accompagnata dai colori giallorossi e dalla lupa. Alle 21.52 il ds è atterrato all’Aeroporto di Fiumicino, e presto si metterà a lavoro per migliorare la rosa a disposizione di mister De Rossi. Inizia quindi l’era Ghisolfi.

Queste le prime immagini di Florent Ghisolfi nella Capitale riportate da Radio Romanista: