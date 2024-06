Terminata l’esperienza in Australia con l’amichevole vinta 5-2 contro il Milan, Edoardo Bove è andato al Mugello in occasione del Gran Premio d’Italia, per sostenere l’amico Fabio Di Giannantonio. Il centrocampista giallorosso ha pubblicato alcuni scatti della giornata sul suo profilo Instagram: “Un’emozione unica ieri al Mugello. Tifare e sostenerti di persona è tutta un’altra cosa! Grazie anche a Valentino Rossi per l’ospitalità!”.