Domenica alle 20.45 la Roma ospiterà la Fiorentina allo Stadio Olimpico per la 15′ giornata di Serie A. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Lorenzo Pellegrini potrebbe partire dalla panchina nella sfida contro i Viola. Le condizioni fisiche del centrocampista non sono ancora ottimali e lo Special One non vorrebbe incorrere in ulteriori rischi facendolo partire titolare. Al suo posto è pronto Bove, con il Capitano che potrebbe però essere una soluzione per la gara in corso. Anche nelle sfide contro Servette e Sassuolo il numero 7 è subentrato dalla panchina.