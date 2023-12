Le direzioni arbitrali continuano ad essere al centro di varie polemiche. Negli ultimi giorni basti pensare a quelle sollevate da Mourinho prima di Sassuolo-Roma o a quelle di Thiago Motta al termine di Lecce-Bologna. Secondo quanto riportato da La Nuova di Venezia e Mestre, l’arbitro Daniele Chiffi si è espresso sull’importanza del Var. Queste le sue parole:

“È una manna dal cielo. Lo sottoscrivo. In tutto e per tutto. Personalmente ancora è presto e di strada ne devo fare ancora molta, come dice il mio amico Daniele Orsato. Lui non è mai prodigo di complimenti. Piuttosto mi sottolinea eventuali errori. Meglio così: bisogna diffidare di chi ti ricopre solo di complimenti e moine”.