Paulo Dybala è stato eletto Player of the Month di novembre della Serie A.

L’attaccante giallorosso verrà premiato nel pre-partita del match contro la Fiorentina di domenica sera all’Olimpico con una carta speciale che potrà essere utilizzata da tutti gli amanti d FV 24, Videogioco di calcio.

Dybala arriva da due gol consecutivi contro Udinese e Sassuolo e tre assist decisivi nelle ultime 3 gare. L’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, ha dichiarato: “La “Joya” è da oltre 10 anni sinonimo di creatività e spettacolo, un talento puro in grado di emozionare e divertire i tifosi con le sue magie, degno erede dei grandi fantasisti della storia del nostro campionato. L’attuale posizione della Roma, in piena lotta Champions, è certamente merito delle grandi prestazioni del campione del mondo argentino”

Un mese speciale di Paulo Dybala 🔥 E’ lui l’@EASPORTSFC Player of the Month di Novembre.#FC24 @easportsfcit pic.twitter.com/UGCveDYxpM — Lega Serie A (@SerieA) December 8, 2023