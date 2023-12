Problema al flessore della coscia sinistra per Paulo Dybala. Il fantasista argentino, al 23′ della sfida con la Fiorentina, è stato costretto a chiedere il cambio, sul risultato di 1-0. Al posto della Joya, lo Special One ha messo in campo Azmoun, protagonista di un’ottima prestazione con il Sassuolo. Da valutare le condizioni di Dybala.