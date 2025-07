La Gazzetta dello Sport (F. Balzani) – Dopo Abraham è tempo di saluti anche per Shomurodov, il quale ha deciso di accettare l’offerta del Basaksehir. Ora il club turco dovrà accontentare la richiesta della Roma di 10 milioni per l’attaccante uzbeko. Per sostituirlo si guarda in Francia. Georges Mikautadze è in pole ma occhio al Sunderland. Sfida a Mourinho, invece, per Guessand del Nizza. Il Fenerbahce è pronto a mettere sul piatto 25 milioni ma sarà decisiva la volontà del giocatore.