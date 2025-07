La Gazzetta dello Sport (A. D’Urso) – Gasperini vuole Wesley, terzino destro del Flamengo che ha ribadito il prezzo di 30 milioni di euro. Una cifra alta che non ha tirato indietro il club giallorosso, il quale sta trattando per abbassare la richiesta a 25 milioni. Nella trattativa potrebbe entrare anche l’Everton, che potrebbe acquistare il giocatore per poi cederlo in prestito al club giallorosso.

Wesley è già una vecchia conoscenza di Gasp, che già lo voleva all’Atalanta un anno fa. Il suo trasferimento a Bergamo era stato concordato per 16 milioni più 4 di bonus. Poi il Flamengo rallentò lo scambio dei documenti cambiando alcune clausole all’interno dei contratti. I dirigenti dell’Atalanta non apprezzarono e virarono su Bellanova.