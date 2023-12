Il gm giallorosso, Tiago Pinto, ha parlato ai microfoni di Dazn prima della sfida con la Fiorentina dello stadio Olimpico. Queste le sue dichiarazioni del dirigente della Roma:

Questo è uno scontro diretto per il quarto posto, ma voi siete soddisfatti di questo inizio di stagione?

“Saremo soddisfatti se dopo la partitica avremo i tre punti. È ancora presto per far bilanci perché in 38 partite ci sono cicli più positivi e meno ma è importante oggi. Perché è una partita importante contorno una grande squadra, un grande allenatore e grandi giocatori. Negli ultimi anni è sempre stata una partita interessante e oggi sarà uguale e difficile, ma giocando in casa con i nostri tifosi vogliamo assolutamente vincere e portare a casa i tre punti”.

Che vi aspettare dalla giustizia sportiva?

“La giustizia sportiva secondo me è in buone mani. Chiné ha dimostrato di non guardare in faccia nessun per fare il bene del calcio. Abbiamo avuto un confronto importante dove Mourinho e la società hanno fatto vedere che quest’anno abbiamo un atteggiamento giusto per essere d’esempio fuori dal campo. Tante volte il mister ha fatto i complimenti agli arbitri ma sono state fraintese le sue parole Non voleva offendere nessuno, dopo la partita ha elogiato il suo lavoro. Allenatore e società sono uniti, stiamo rispettando tutti quanti in questa stagione soprattutto gli arbitri che fanno un lavoro difficile”.

Quando società e allenatore si riuniranno per decidere il futuro?

“Sono contento di questa domanda perché sono scaramantico e me la fate sempre. Avete fatto la stessa domanda ieri a lui. Adesso dobbiamo vincere la partita”.