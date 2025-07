Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – La Roma deve investire sui giovani, deve acquistare giocatori rivendibili in futuro e contenere i costi sugli ingaggi. Lo ha fatto lo scorsa estate, lo farà anche in questi due mesi. Spendere quindi qualcosa in più sui cartellini e tenere bassi gli stipendi.

Wesley è quindi un nome caldo e nella trattativa potrebbe entrare l’Everton. Il club inglese, fuori dal regime del financial fair play, potrebbe spendere quanto richiesto dal Flamengo – 30 milioni, forse qualcosa in più – per poi girare il terzino alla Roma in prestito con obbligo di riscatto. Non preoccupa lo stipendio del brasiliano. L’altro nome sulla destra è Zortea.