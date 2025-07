Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Nonostante il massimo sforzo, la Roma non è riuscita a raggiungere l’obiettivo finale, quindi a soddisfare totalmente le richieste dell’Uefa. La Roma ha messo a bilancio le plusvalenze di Dahl, Zalewski e Abraham e ha superato l’obiettivo intermedio per l’esercizio 2024 ma non quello totale: ciò porterà a una sanzione che si tradurrà, salvo sorprese, in una multa.

Gli obiettivi non sono stati pienamente raggiunti ma la Roma ha attuato una politica di riduzione del tetto ingaggi ed investimenti mirati sui giovani. L’Uefa terrà conto nell’analisi di bilancio di diversi aspetti che possono aver influito sul lavoro sul lavoro finanziario: in primis il cambio di direttore sportivo.