Partita speciale per il capitano, Lorenzo Pellegrini. Il numero 7 della Roma festeggia le 250 presenze in giallorosso. 182 in Serie A, 9 in Coppa Italia, 59 nelle varie coppe europee. Un traguardo molto importante per il centrocampista, nato proprio dal vivaio romanista.

🐺 Quella di stasera è la presenza numero 2️⃣5️⃣0️⃣ di @LorePelle7 in giallorosso ©️#RomaFiorentina pic.twitter.com/7lrMaLHdeX — AS Roma (@OfficialASRoma) December 10, 2023