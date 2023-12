Domenica la Roma scenderà in campo per la 15ª giornata di serie A. Alla vigilia del match parlerà in conferenza stampa Mourinho. Come rende noto il club giallorosso, la conferenza prenderà il via domani alle ore 14 al Centro Sportivo Fulvio Bernardini. Grande attesa sulle dichiarazioni dello Special One, visto che l’ultima volta, prima della sfida contro il Sassuolo non sono state poche le polemiche.