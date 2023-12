La Roma sembrerebbe voler rinnovare il proprio quadro dirigenziale. Infatti dopo l’arrivo negli scorsi mesi di Lina Souloukou come nuovo CEO, i giallorossi sono intenzionati a inserire una nuova figura da affiancare a Tiago Pinto, e non sostituire, nell’area tecnica.

Il nome prescelto, come riportato da Cronache di Spogliatoio, è quello di François Modesto. L’attuale direttore dell’area tecnica del Monza. Inoltre in passato il francese ha già lavorato proprio con la nuova CEO della Roma, all’Olympiakos.