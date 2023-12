Gennaio si avvicina e la Roma pensa ai rinforzi. Un’interesse che rimane ancora vivo è quello per Zielinski. Come riporta Calciomercato.com il centrocampista del Napoli potrebbe essere libero di scegliere una nuova squadra già da gennaio in caso di un fallimento nelle trattative per il rinnovo. Lo stipendio si aggira intorno ai 3 milioni di euro, perfettamente in linea con le disponibilità dei Friedkin. Il giocatore però vorrebbe continuare a giocare la Champions League, infatti a far da concorrente ai giallorossi ci sono anche Inter e Lazio.