Roma-Feyenoord, l’Olimpico sarà completamente sold-out

Uno stadio intero spingerà la Roma contro il Feyenoord. Come lo scorso anno, la trasferta vietata agli olandesi ha permesso al club giallorosso di aprire per i romanisti anche i Distinti Nord Ovest. I posti sono esauriti nel giro di pochi giorni e l’Olimpico sarà completamente sold out. Sul sito non sono più disponibili i ‘biglietti standard’, ma solamente quelli per l’Hospitality. Ci sarà una bolgia giovedì: non servirà nessuna rimonta come l’anno scorso, ma dopo il pari al De Kuip sarà necessario vincere anche con un solo gol di scarto per passare il turno. La Roma non vuole già fermarsi nel percorso europeo.