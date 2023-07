La Roma Women conferma ufficialmente il suo estremo difensore, Caesar. Dopo la firma sul contratto, ha scritto sui social: “Dal primo istante mi sono innamorata di questi colori, della città e delle persone”. Come comunicato dalla società stessa, Camelia Caesar, portiere, tra le protagoniste assolute della formazione giallorossa, ha rinnovato il suo contratto fino al 30 giugno 2026.

Camelia è arrivata alla Roma nella stagione 2019-20. Con le sue parate è stata protagonista della vittoria della Coppa Italia e della Supercoppa. Fondamentale per il percorso in Champions League e la conquista dello Scudetto. “Quattro stagioni fa è iniziato il mio percorso con la maglia della Roma e dal primo istante mi sono innamorata di questi colori, della città e delle persone”, ha spiegato Camelia. “Ringrazio il Club per essere stato sempre presente, dando a me e alle mie compagne le opportunità per una costante crescita, sono orgogliosa di continuare a rappresentarlo. Ringrazio anche tutta la mia squadra per le emozioni vissute, i traguardi raggiunti e quelli all’orizzonte”. Finora ha totalizzato 87 presenze e in 32 gare ha chiuso con la porta inviolata. “Camelia è arrivata alla Roma in punta di piedi e, grazie alla sua umiltà e grande dedizione al lavoro, è diventata in poco tempo un pilastro di questa squadra”, ha commentato Betty Bavagnoli, Head of Women’s Football. “Siamo molto felici di aver prolungato il suo contratto perché sappiamo quale sia il suo valore e quanto possa dare alle sue compagne e a tutto l’ambiente giallorosso”. Congratulazioni, Camelia!

