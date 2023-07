Secondo quanto riportato recentemente dal quotidiano Il Tempo, è arrivata la prima mossa concreta dell’Inter per acquistare Scamacca, obiettivo dichiarato della Roma. I nerazzurri hanno presentato un’offerta al West Ham per acquistare l’attaccante a titolo definitivo. Gli Hammers ora attendono novità da Tiago Pinto. Potrebbe rivelarsi fondamentale la volontà del giocatore che ha più volte dichiarato di voler ascoltare il suo cuore giallorosso.

Nuovi dettagli vengono aggiunti da Gianluca Di Marzio. La prima offerta dell’Inter per anticipare la concorrenza si aggira tra i 20 e i 22 milioni senza condizioni per portarsi a casa l’attaccante a titolo definitivo, la formula che il West Ham vorrebbe. Mentre la Roma sta puntando sul prestito con obbligo di riscatto a determinate presenze e con la qualificazione in Champions. Il centravanti ha aspettato e aspetta ancora la Roma, anche se direbbe comunque sì ad un club come l’Inter che gioca anche la Champions League.