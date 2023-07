Il casting per l’attacco della Roma 2023/24 prosegue e la società di Friedkin comincia anche a sondare possibili alternative rispetto alle priorità iniziali Scamacca e Morata. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il direttore sportivo Tiago Pinto ha messo gli occhi anche sul centravanti dell’Az Alkmaar, Vangelis Pavlidis. Il giocatore greco viene da stagioni positive nel campionato olandese, e comincia a stuzzicare i giallorossi. La Roma ha avuto un primo contatto con l’Az per capire la fattibilità dell’operazione. Il club olandese vorrebbe cedere Pavlidis a titolo definitivo, mentre i giallorossi preferirebbero il prestito con diritto di riscatto. Ciò non cambia la strategia iniziale dei capitolini che vorrebbero portare a termine la trattativa per Scamacca, con Morata che invece rimane distante.