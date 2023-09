Corriere della Sera (G. Piacentini) – “I tifosi della Roma sostengono tanto i calciatori, se giocano bene. Questo, per una persona come me e per il resto della squadra, è importante: gioco a calcio per provare queste emozioni. Il Colosseo? Erano anni che volevo vederlo”. Parole di Romelu Lukaku, svelate nel video del backstage delle prime 24 ore dell’attaccante nella Capitale, pubblicato dalla Roma sul proprio canale YouTube. Ieri la squadra, senza i nazionali, ha ripreso gli allenamenti in vista del match di domenica sera (ore 20.45) contro l’Empoli: un punto sulle condizioni degli infortunati – Sanches, Dybala, Aouar, Zalewski e i due nazionali Pellegrini e Mancini – sarà fatto nelle prossime ore. Il neoacquisto iraniano Azmoun punta alla sua prima convocazione.