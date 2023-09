Pagine Romaniste – Roma travolgente. Con 7 reti i ragazzi di Mourinho si abbattono sull’Empoli, ancora a zero punti e zero gol in campionato. Apre le marcature Dybala, poi Renato Sanches e l’autogol di Grassi chiudono il primo tempo. Nella ripresa i ragazzi di Zanetti non trovano la reazione e la Roma dilaga. La Joya inventa e con una magia trova la doppietta, poi Cristante dalla distanza, la consueta rete all’esordio di Big Rom e Mancini chiudono la pratica.

LE PAGELLE DEI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT: Rui Patricio 6,5; Mancini 7,5, Llorente 7, Ndicka 6,5; Kristensen 7,5, Cristante 8, Paredes 7, Sanches 7,5, Spinazzola 7; Dybala 8, Lukaku 7; Pagano 6,5, Bove 6,5, Belotti 7, El Shaarawy sv, Azmoun sv. Mourinho 8.

CORRIERE DELLO SPORT: Rui Patricio 6,5; Mancini 7,5, Llorente 7, Ndicka 7; Kristensen 7, Cristante 7,5, Paredes 7, Sanches 7,5, Spinazzola 6,5; Dybala 8, Lukaku 7; Pagano sv, Bove 6,5, Belotti 7, El Shaarawy sv, Azmoun sv. Mourinho 7,5.

CORRIERE DELLA SERA: Rui Patricio 6; Mancini 6,5, Llorente 6, Ndicka 6,5; Kristensen 6,5, Cristante 7,5, Paredes 6, Sanches 7, Spinazzola 6; Dybala 7,5, Lukaku 7; Pagano sv, Bove 6, Belotti 7, El Shaarawy sv, Azmoun sv. Mourinho 7,5.

LA REPUBBLICA: Rui Patricio 6,5; Mancini 7, Llorente 6, Ndicka 6; Kristensen 7, Cristante 7,5, Paredes 6,5, Sanches 7, Spinazzola 6,5; Dybala 7,5, Lukaku 7; Pagano sv, Bove 6,5, Belotti 6, El Shaarawy sv, Azmoun sv. Mourinho 8.

IL TEMPO: Rui Patricio 6; Mancini 7, Llorente 6,5, Ndicka 6,5; Kristensen 7, Cristante 7,5, Paredes 6,5, Sanches 7,5, Spinazzola 6; Dybala 8, Lukaku 8; Pagano 6,5, Bove 6, Belotti 6,5, El Shaarawy sv, Azmoun sv. Mourinho 8.

IL MESSAGGERO: Rui Patricio 6; Mancini 7, Llorente 6, Ndicka 6; Kristensen 7, Cristante 7,5, Paredes 6,5, Sanches 7,5, Spinazzola 6,5; Dybala 8, Lukaku 7; Pagano 6, Bove 6, Belotti 6,5, El Shaarawy sv, Azmoun sv. Mourinho 7,5.