La Roma trova finalmente la sua prima vittoria in Campionato. È goleata allo stadio Olimpico, battuto l’Empoli per 7-0. Doppietta di Dybala, primo gol di Lukau in giallorosso e reti di Cristante, Mancini e Sanches. I giallorossi festeggiano sui social, inviando messaggi di carica ai propri tifosi. Cristante ha pubblicato un post su Instagram commentando: “Si, così. Daje”. Anche Paredes non ha atteso un solo minuto prima di condividere la sua gioia: “Una vittoria molto importante in casa nostra, così continuiamo a lavorare. Complimenti a tutta la squadra”.