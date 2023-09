Pagine Romaniste – Al dare il via alla travolgente vittoria della Roma per 7-0 sull’Empoli è stato il rigore concesso da Sacchi dopo 45 secondi dal fischio di inizio. Cross di Kristensen e mano di Walukiewicz, ma manca il rosso a Canciellieri per la testata a N’Dicka. Grave gesto che, come da regolamento, andrebbe punito con il cartellino.

LA MOVIOLA DEI QUOTIDIANI

CORRIERE DELLO SPORT: Pasticcione, Sacchi, in una gara senza storia. Ne stava per

combinare una grossa quando ammonisce Dybala. Di più, con la complicità di Mazzoleni, grazia Cancellieri da un rosso che basterebbe applicare il regolamento. La partita è stata anche semplice e chiusa prima di subito (forse anche questo ha pesato sulle valutazioni generali). Voto: 5.

IL MESSAGGERO: Alla fine non pesa sul risultato ma la testata di Cancellieri a Ndicka la doveva vedere. Voto che condivide con Mazzoleni al Var che non lo avverte. Voto: 5.