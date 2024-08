Ilmessaggero.it (S. Carina) – Roma-Dybala: il no di Paulo alla proposta ultramilionaria dell’Al-Qadsiah, ricevuta dalla società giallorossa il 1 agosto ha spiazzato la società. Ghisolfi lo ha fatto presente all’agente Novel prima del match con l’Everton, culminato poi nell’ennesima esclusione estiva della Joya. Il peso finanziario di un ingaggio che quest’anno potrebbe toccare quota 9 milioni per un calciatore di quasi 31 anni, è rilevante.

Paulo si aspettava, bypassato il 31 luglio, una chiamata della Roma non per proporgli una squadra dove trasferirsi ma per mettersi seduto a tavolino e discutere eventualmente di una spalmatura dell’ingaggio (con aumento) allungando il contratto. La Roma non si aspettava che Dybala prendesse tempo per capire se un club con appeal in Champions potesse bussare alla sua porta entro il 31 luglio. Un atteggiamento che a Trigoria non è passato inosservato. La necessità di abbassare i costi, dopo una campagna acquisti nella quale a livello di cartellini sono stati investiti 90 milioni, è un fattore da non trascurare nella vicenda. Tuttavia tra poco più di due settimane tutto sarà finito. In un modo o nell’altro. La certezza, ad oggi, è che Paulo per Cagliari rincorre un posto da titolare.