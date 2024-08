Archiviati i trentaduesimi di Coppa Italia con il 3-1 alla Carrarese, il Cagliari prepara la sfida alla Roma. Questo il comunicato del club sardo:

“Archiviata la vittoria in Coppa Italia, i rossoblù si sono ritrovati subito al CRAI Sport Center per iniziare a preparare la gara di domenica sera contro la Roma, match della prima giornata del campionato di Serie A 2024/25 (i biglietti), in programma all’Unipol Domus.

I calciatori più impegnati ieri in gara hanno svolto un lavoro di scarico; per gli altri forza in palestra, poi in campo tecnica dinamica e giochi di posizione. A chiudere, serie di partite giocate ad alta intensità.

Lavori individuali per Viola e Zortea, Mina prosegue la sua tabella di lavoro.

Domani, mercoledì 14, nuova seduta fissata al pomeriggio”.