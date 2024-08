Tutto fatto per il passaggio di Ola Solbakken all’Empoli. Come riportato da Filippo Biafora de Il Tempo su X, sarebbe in corso lo scambio di documenti tra la Roma e il club toscano per un trasferimento a titolo temporaneo. Inoltre l’Empoli ha manifestato nelle scorse ore l’interesse anche per un altro giallorosso: si tratta di Marash Kumbulla (leggi QUI la news per approfondire).