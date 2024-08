Tuttosport (N. Schira) – Il futuro di Paulo Dybala è un rebus. Come svelato da Tuttosport due giorni fa il fantasista argentino ha declinato la ricca offerta degli arabi dell’Al-Qadsiah da 100 milioni in quattro anni. Una mossa che ha mandato in estasi i tifosi giallorossi, ma evidentemente ha preso in contropiede il club capitolino.

Per il dt Ghisolfi e il tecnico De Rossi la Joya non è imprescindibile e incedibile. Non sono passate neppure inosservate le panchine riservate al numero 21 nelle amichevoli pre-campionato. Peccato che alla Roma non avessero fatto i conti con Paulo che di andare a giocare nel campionato saudita non appare affatto attratto. La Joya vuole restare alla Roma a dispetto dei piani dirigenziali e all’orizzonte si preannunciano scintille.

Intanto i giallorossi stringono per il terzino destro Assignon, che può arrivare in prestito con obbligo di riscatto dal Rennes. In uscita invece ci sono Karsdorp, Smalling, Kumbulla (sondaggio dell’Empoli), Bove, Zalewski e Abraham.