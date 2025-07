Corriere dello Sport (L. Scalia) – La prossima settimana potrebbe essere quella decisiva per formalizzare l’addio alla Roma per Leandro Paredes. A strettissimo giro sarà presentata un’offerta al club giallorosso per riportare il centrocampista alla Bombonera. Le parti stanno lavorando per chiudere l’accordo per una cifra di poco inferiore ai 3,5 milioni della clausola.