Il Tempo (M. Cirulli) – L’agente di Dybala anticipa il suo arrivo in Italia. Nella Capitale tiene ancora banco la questione legata all’interesse da parte di un club saudita per l’argentino, i 75 minuti da riserva con l’Everton e le parole di De Rossi al termine dell’amichevole (“Tutti possono giocare e tutti possono finire in panchina, non trattengo nessuno con la forza”, comunque riferite a tutta la squadra, e non esclusivamente al numero 21).

Ieri Carlos Novel, procuratore della “Joya”, è sbarcato a Roma. Il suo arrivo nel “Bel paese” era comunque programmato, Novel avrebbe infatti comunque presenziato alla prima gara con il Cagliari, domenica prossima. Al momento non sono previsti incontri tra l’agente e il club per parlare della situazione contrattuale del calciatore: Dybala è in scadenza nel 2025 (ed è uno dei giocatori con l’ingaggio più alto in rosa), ma una clausola permetterebbe il rinnovo automatico di ulteriori 12 mesi allo scattare del 50% delle presenze nel triennio giallorosso. La volontà del giocatore (secondo fonti vicine allo stesso) è di rimanere alla Roma, anche visto l’acquisto di Soulé, per il quale si è speso con numerose chiamate di convincimento. Da Trigoria in aggiunta insistono nell’affermare che non è mai arrivata un’offerta araba per il campione del mondo, allontanando così possibili voci riguardanti una separazione.

Nel frattempo Ghisolfi continua a lavorare per sfoltire la rosa. Dopo l’ufficialità di Darboe è vicina anche la cessione di Solbakken. Il norvegese dopo i prestiti in Grecia, all’Olympiacos, e in Giappone, agli Urawa Red Dragons, vestirà la maglia dell’Empoli in prestito. I toscani potranno inoltre usufruire di un diritto di riscatto fissato a 3,5 milioni di euro, cifra che alla Roma risulterebbe come plusvalenza piena visto l’arrivo dell’ex Bodo.