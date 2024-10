Prima della sfida con la Dinamo Kiev, ai microfoni di Sky Sport è intervenuto . Queste le sue dichiarazioni:

Un esempio per vedere quel cambio di mentalità richiesto?

Da quando sono arrivato la squadra ha fatto sempre belle prestazioni ma servono aggiustamenti. Quello che non mi è piaciuto è che ne abbiamo dominate tante ma abbiamo subito dei gol regalati che non devono succedere. Migliorare gli ultimi 20 metri e mettere la giusta cattiveria che ti fa vincere le gare e tenere duro nei minuti difficili.

Fonte: [Marco Luzzani] via: [Getty Images]